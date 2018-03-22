الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا مقرا لـ"أرامكو" بنجران بصاروخ باليستي
Reuters
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية استهدافها، اليوم الخميس، شركة "أرامكو" السعودية بمنطقة نجران الحدودية جنوب المملكة، بصاروخ باليستي.
وقال الحوثيون إن "القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية" أطلقت، اليوم، صاروخا باليستيا قصير المدى من نوع "بدر 1" على شركة "أرامكو" السعودية في نجران.
المصدر: موقع "أنصار الله" الإلكتروني
إينا أسالخانوفا
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