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الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا مقرا لـ"أرامكو" بنجران بصاروخ باليستي

أخبار العالم العربي

الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا مقرا لـ
Reuters
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية استهدافها، اليوم الخميس، شركة "أرامكو" السعودية بمنطقة نجران الحدودية جنوب المملكة، بصاروخ باليستي.

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وقال الحوثيون إن "القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية" أطلقت، اليوم، صاروخا باليستيا قصير المدى من نوع "بدر 1" على شركة "أرامكو" السعودية في نجران. 

المصدر: موقع "أنصار الله" الإلكتروني

إينا أسالخانوفا

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