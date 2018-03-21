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التحالف العربي يعلن تعرض إحدى مقاتلاته لإطلاق صاروخ دفاع جوي من مطار صعدة باليمن

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التحالف العربي يعلن تعرض إحدى مقاتلاته لإطلاق صاروخ دفاع جوي من مطار صعدة باليمن
Reuters
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أعلنت القيادة المشتركة للتحالف العربي إطلاق صاروخ من الدفاعات الجوية في مطار صعدة باليمن والواقع تحت سيطرة الحوثيين على إحدى طائراتها الحربية.

يتبع..

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