التحالف العربي يعلن تعرض إحدى مقاتلاته لإطلاق صاروخ دفاع جوي من مطار صعدة باليمن
Reuters
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أعلنت القيادة المشتركة للتحالف العربي إطلاق صاروخ من الدفاعات الجوية في مطار صعدة باليمن والواقع تحت سيطرة الحوثيين على إحدى طائراتها الحربية.
عاجل | تحالف دعم الشرعية في #اليمن: تعرض إحدى مقاتلات #التحالف لإطلاق صاروخ دفاع جوي معادي من مطار #صعدة. #الإخبارية— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 21, 2018
يتبع..
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