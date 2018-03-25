القبض على فريق إعلامي لـ"داعش" في عدن

ألقت قوات الأمن اليمنية القبض على فريق إعلامي تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة عدن جنوب اليمن.

إقرأ المزيد

وقال مصدر أمني في عدن: "إن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن المحافظة، داهمت، بإشراف من مدير الأمن اللواء شلال شائع، فجر اليوم الأحد، وكرا للتنظيم وقبضت على 3 من عناصره، بحوزتهم كاميرات تصوير عالية الدقة، وعدسات تقريب، وطائرة بلا طيار خاصة بالتصوير الجوي، إضافة إلى شعار "داعش" الإرهابي الذي يستخدم كخلفية عند تسجيل وصايا منفذي العمليات الانتحارية التي ينفذها التنظيم".

وأضاف المصدر أنه: "من ضمن المضبوطات عبوات ناسفة مختلفة الأحجام، بعضها صغير جدا، معد للتفجير عن بعد، إضافة إلى أحزمة ناسفة وكميات من مادة C4 شديدة الانفجار، وألغام وقذائف وأسلحة وذخائر".

كما أشار المصدر إلى أن: "عملية المداهمة سبقتها أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية خلالها من القبض على قيادي في تنظيم "داعش" اعترف في التحقيقات بوقوفه وراء عمليتي تفجير جولدمور والمنصورة واغتيال ضباط في إدارة أمن عدن".

المصدر: سبوتنيك

رُبى آغا