المبعوث الأممي الجديد يصل صنعاء لإحياء مفاوضات السلام

أفاد مراسل RT بأن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث وصل اليوم السبت إلى العاصمة صنعاء، في محاولة لإقناع أطراف النزاع بالعودة إلى طاولة الحوار تحت المظلة الأممية.

وأفاد موقع "أخبار اليمن" أن غريفيث وصل إلى مطار صنعاء الدولي صباح اليوم برفقة نائبه معين شريم، وذلك في أول زيارة له إلى البلاد منذ توليه منصبه أواخر الشهر الماضي، خلفا للمبعوث السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصدر مسؤول في مطار صنعاء طلب عدم الكشف عن اسمه أن المبعوث الأممي وصل إلى العاصمة اليمنية قادما من الأردن، دون شرح تفاصيل إضافية.

ومن المقرر أن يعقد غريفيث في صنعاء اجتماعات مع مسؤولين من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحزب "المؤتمر الشعبي العام" الذي اغتال الحوثيون زعيمه رئيس البلاد السابق علي عبد الله صالح في ديسمبر الماضي.

وستركز هذه الاجتماعات على ضرورة عقد جولة رابعة من المفاوضات بين أطراف الصراع تحت رعاية أممية من أجل وضع حد للحرب التي يعاني منها اليمن منذ حوالي ثلاثة أعوام.

وكان المبعوث الأممي قد التقى قبل أيام في العاصمة السعودية الرياض كلا من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائبه علي محسن صالح ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر وعددا من المسؤولين اليمنيين الآخرين، في محاولة لـ"بلورة الرؤى بخصوص الأزمة".

وسبق أن أعلن غريفيث قبل أسبوع عن عزمه تفعيل عملية سياسية شاملة في اليمن، بالتعاون في هذا السبيل مع جميع أطراف النزاع.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف