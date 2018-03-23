إيران ترد على الجبير وتهاجم السعودية بشدة

شنت الحكومة الإيرانية هجوما حادا على السعودية، ردا على تصريحات وزير خارجيتها، عادل الجبير، وقالت إن المملكة أكبر مصدر للإرهاب والتفريط وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

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وشددت الخارجية الإيرانية، في بيان صدر عنها مساء اليوم الجمعة، على أن تصريحات الجبير، الذي اتهم إيران بلعب دور مدمر في اليمن عبر إرسال الصواريخ والتخريب في المنطقة، عارية عن الحقيقة وبعيدة عن الواقع.

وشددت الخارجية الإيرانية في بيانها على أن "حكام السعودية تجاوزوا حدود الوقاحة والجميع يعلم أي بلد يشكل المصدر الرئيس للإرهاب والتطرف"، بحسب تعبيره.

وأضافت الوزارة: "إيران حضارة عريقة وحدودها الثقافية أبعد من حدودها الجغرافية، ونفوذها الذاتي في المنطقة تاريخي وسيبقى من اجل احلال الأمن والسلام".

المصدر: وسائل إعلام إيرانية

رفعت سليمان