الجبير: القمة الأمريكية الخليجية ستعقد ولن تتطرق للأزمة مع قطر

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي حول زيارة ولي العهد للولايات المتحدة، إن القمة الأمريكية الخليجية ستعقد ولن تتطرق للأزمة مع قطر لأنها قضية محلية.

وأضاف عادل الجبير أن قضية قطر خليجية وسيتم حلها خليجيا، مشيرا إلى أن النزاع مع الدوحة لا علاقة له بالعلاقات الأمريكية السعودية.

وأفاد الجبير بأن الرياض وضعت قائمة بممولي الإرهاب وقطر رفضتها وطريقة ردها تعتبر إقرارا بأنها تمول الإرهاب، بحسب ما جاء على لسانه.

وصرح الدبلوماسي قائلا إنه يأمل أن تعود قطر إلى الصواب وتصحح المسار.

وصرح وزير الخارجية السعودي أنه ناقش مع نظرائه الأمريكيين كيفية مواجهة نقل إيران الصواريخ الباليستية إلى الحوثيين في اليمن، بالإضافة إلى مناقشة كيفية مكافحة التطرف والإرهاب.

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وشدد الديبلوماسي السعودي على أن إيران تضطلع بدور مدمّر في اليمن عبر إرسال الصواريخ ولم تصرف أي دولار لصالح اليمنيين، قائلا إنها ستدفع الثمن إذا لم تتخلّ عن سياستها العدوانية.

إلى ذلك، طالب عادل الجبير بمحاسبة إيران ومساءلتها بشأن تدخلاتها في المنطقة.

كما أفاد بأن طهران جندت الحوثيين في اليمن وأطلقت صواريخ على المملكة، مطالبا طهران بالخروج من اليمن واحترام القواعد الدولية.

وتابع قائلا إن النزاع في اليمن يمني - يمني وأن الحوثيين يمكن أن يضطلعوا بدور في البلاد لكن لا ينبغي أن يكون دورهم السيطرة عليها.

ولفت الجبير إلى أنه إذا أرادت إيران أن يكون لها دور في المنطقة عليها أن تحترم حسن الجوار.

وبخصوص الملف النووي الإيراني، أشار الوزير السعودي إلى أن الاتفاق النووي فيه ثغرات ويحتاج للمراجعة، بالإضافة إلى أن إيران يمكنها إعادة تخصيب اليورانيوم لاحقا، داعيا إلى أن تكون آلية التحقق والتفتيش أشمل.

إلى ذلك، قال الجبير إن الرياض وواشنطن وقعتا على اتفاقيات في مجالات مختلفة لزيادة التعاون السعودي الأمريكي، مبينا في السياق أن الجانبين ناقشا كيفية الاستخدام السلمي النووي.

المصدر: وكالات