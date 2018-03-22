الجبير: إيران مصدر الإرهاب بالمنطقة وعانينا منها منذ 1979

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الخميس، خلال كلمة في معهد بروكينغز في واشنطن، أن الولايات المتحدة والسعودية عملتا لسنوات على مكافحة الإرهاب واحتواء إيران.

وأوضح عادل الجبير أن التعاون الأمني والعسكري مع الولايات المتحدة يعود لعقود طويلة.

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وأضاف: "اليوم هناك تحديات جمة تواجه منطقتنا، لا سيما في العراق وسوريا وضرورة دعم الشرعية في اليمن".

وأفاد وزير الخارجية السعودي بأن الرياض تعمل على احتواء إيران، مشيرا إلى وجود خيارات أخرى إذا تخلت واشنطن عن الاتفاق النووي.

وانتقد بشدة التصرفات الإيرانية، قائلا إن إيران مصدر الإرهاب في المنطقة، وتتدخل بشؤون الدول الإقليمية، كما تضرب بعرض الحائط القوانين الدولية، ومبادئ حسن الجوار.

وصرح الدبلوماسي السعودي "لقد عانينا منها منذ 1979، منذ الثورة الإيرانية، حين أعلنت أنها مسؤولة عن كل شيعي في العالم، وعلى الرغم من ذلك، مددنا يد الصداقة لكننا كنا نواجه بالدمار.. لذا على طهران تحمل مسؤولية أفعالها، ومخالفتها لقوانين مجلس الأمن وقراراته".

أما بالنسبة للاتفاق النووي، فقد أكد أن العيوب تشوبه لا سيما لجهة آليات التفتيش، معتبرا أنه لن يحل مشكلة إيران.

وبين الجبير أن الاتفاق النووي بحاجة لتعديل في آليات التفتيش، مضيفا أن الرياض تتعاون مع واشنطن في مواجهة نفوذ طهران.

المصدر: صحيفة "سبق" الإلكترونية