الخارجية الأمريكية توافق على بيع صواريخ "تاو" للسعودية بقيمة 670 مليون دولار

أكدت وكالة التعاون الدفاعي الأمريكية أن وزارة الخارجية وافقت على بيع صواريخ "تاو" للسعودية بقيمة 670 مليون دولار.

وجاء في بيان للوكالة أن "وزارة الخارجية قررت الموافقة على مبيعات عسكرية محتملة للسعودية من صواريخ "تاو 2 بي" بقيمة تقدر بـ 670 مليون دولار".

وأضاف البيان أن السعودية طلبت بيعها أكثر من 6600 صاروخ مضاد للدبابات من نوع "تاو 2 بي".

وجاء في البيان أن هذه الصفقة ستخدم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي الأمريكي من خلال "تعزيز الأمن لدولة صديقة، كانت ولا تزال قوة مهمة بالنسبة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط".

هذا، وقد التقى وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبحث معه قضايا الأمن بالمنطقة وتسوية الأزمة في اليمن.

البنتاغون: ماتيس وابن سلمان بحثا أمن المنطقة والتسوية اليمنية

وجاء في بيان صادر عن البنتاغون في أعقاب لقاء ماتيس بالأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، أنهما "بحثا الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط، بما في ذلك مواجهة الأخطار الإقليمية من خلال وحدة مجلس التعاون الخليجي".

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وتناول الجانبان كذلك "أهمية التعاون العسكري الأمريكي – السعودي في دحر المنظمات الإرهابية الدولية ودعم جهود الحكومة اليمنية المعترف بها أمميا لإيجاد حل سلمي للنزاع هناك".

وفي وقت سابق دعا ماتيس إلى تكثيف الجهود لإيجاد حل سلمي للنزاع في اليمن "بشروط إيجابية للشعب اليمني، وأيضا مراعاة أمن الدول في شبه الجزيرة (العربية)".

وكان الملف اليمني كذلك على طاولة المباحثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمير محمد بن سلمان قبل يومين، حيث اتفق الجانبان على ضرورة إيجاد حل سلمي للنزاع.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف