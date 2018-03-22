وزير الدفاع الأمريكي: السعودية جزء من الحل في اليمن

اعتبر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس السعودية جزءا من الحل في اليمن، داعيا إلى تكثيف الجهود لإيجاد حل سلمي وإنهاء الحرب.

وقال ماتيس خلال لقائه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان: "علينا أن نعطي زخما جديدا، وبشكل عاجل، للجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي للحرب الأهلية في اليمن، ونحن ندعمكم في هذا الشأن".

وردا على أسئلة الصحفيين، حول ما إذا كان سيناقش مع ابن سلمان قضية سقوط ضحايا وسط المدنيين في اليمن، قال ماتيس: "نعتزم إنهاء هذه الحرب، وهذه هي النقطة الرئيسية. ونعتزم إنهاؤها بشروط إيجابية للشعب اليمني، وأيضا مراعاة أمن الدول في شبه الجزيرة (العربية)".

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وتجدر الإشارة إلى أن البنتاغون لم يكشف رسميا عن المواضيع التي سيناقشها ماتيس مع ولي العهد السعودي، لكن التقارير الإعلامية تحدثت أنه من المتوقع أن يتناول لقاؤهما القضايا الأمنية وبرامج البنتاغون لتعزيز القدرات السعودية في مجال الأمن.

وقبل يومين استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمير محمد بن سلمان، واتفق الجانبان، من بين أمور أخرى، على ضرورة إيجاد حل سلمي للنزاع في اليمن.

المصدر: رويترز، أ ب

أنطون زوييف