توقيف شيخ مرشح للبرلمان اللبناني بجرم الاتجار بالمخدرات

أوقفت مديرية الأمن العام في لبنان، المرشح للانتخابات البرلمانية في دائرة بعلبك - الهرمل الشيخ عباس الجوهري، وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه بجرم الاتجار بالمخدرات.

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وأوضحت المديرية العامة للأمن العام، في بيان، أن الجوهري "تقدّم في تاريخ اليوم (أمس الخميس) من المديرية العامة للأمن العام لإجراء معاملة لعاملة في الخدمة المنزلية، فتبين وجود مذكرة توقيف غيابية بحقه رقمها 86/869 تاريخ 12 فبراير 2018، صادرة عن قاضي التحقيق في جبل لبنان، بجرم مخدرات، وبمراجعة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، أشارت إلى توقيف الشيخ الجوهري وإحالته إليها، وبناء عليه أحيل الشيخ صاحب العلاقة إلى النيابة العامة المذكورة في التاريخ نفسه".

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وفيما حمل المكتب الإعلامي للجوهري "حزب الله" مسؤولية اعتقاله "بغية إخراجه من السباق الانتخابي في دائرة بعلبك - الهرمل، كونه هو الشيعي الوحيد القادر على خرق لائحة حزب الله"، أكدت مصادر الأمن العام اللبناني أن "لا علاقة، لا من قريب ولا من بعيد، لأي حزب سياسي بعملية التوقيف، بل هي إجراء طبيعي لتنفيذ حكم قضائي مُعمّم على الأجهزة الأمنية، ولو لم يكن الأمن العام من أوقفه لكان أوقفه أي جهاز أمني آخر".

وأضافت: "أما عن تأكيد المتهم أنه حصل على سجل عدلي لا حكم عليه، فهذا الأمر كان قبل 12 الجاري، أي قبل تاريخ صدور الحكم القضائي. وبالتالي، الموضوع هو أمني قضائي بحت، ولا مكان للسياسة فيه".

المصدر: الوكالة الوطنية اللبنانية

سعيد طانيوس