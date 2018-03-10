وزير لبناني يتهم السعودية وأمريكا وإسرائيل بالتدخل في الانتخابات النيابية

حذر وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن من أن السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول الأوروبية والعربية الأخرى تحاول التدخل في الانتخابات النيابية المقبلة في لبنان.

وأكد الوزير المنتمي إلى "حزب الله" اللبناني اليوم، أثناء حضوره حفل إطلاق حملة سلامة الغذاء في بلدية العباسية، أن هذه التدخلات لم تعد خافية على أحد، مشددا على أن "همهم واحد ألا وهو المقاومة في لبنان وكم ستكون شعبيتها وحضورها في المجلس النيابي"، حسب تعبيره.

وأشار الحاج حسن إلى أن تلك الدول بدأت تتكلم عن خطتها علنا وبوضوح، موضحا أن سفارات بعض الدول الأوروبية أصدرت منذ عدة أيام بيانات جاء فيها أن ممثليها زاروا أحد الوزراء وبحثوا معه الانتخابات النيابية القادمة، وعندما أدركت تلك الدول أن هذا كان خطأ إعلاميا نفت هذا البيان، "وكذلك بعض الدول العربية وعلى رأسها السعودية، وكذلك إسرائيل وأمريكا".

وتابع: "يتحدثون عن الانتخابات المقبلة وعن نتائجها المتوقعة، ولا يتكلمون عن اقتصاد ولا عن الديون ولا عن موضوع النفط والبنى التحتية ووجع الناس والبطالة والكثير من المشاكل الاقتصادية التي تتحمل مسؤوليتها".

وشدد الوزير على أن من أشعل الحرب السورية من تلك الدول، ومن لا يزال يصر على أن يكمل هذا الدمار في سوريا والعراق يتحمل المسؤولية عن تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، وخاصة وصول 1.5 مليون لاجئ إليه مع كل ما يحمله ذلك من التداعيات الاقتصادية والأمنية والسياسية، وكذلك عن الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006 وما قبلها وما بعدها، "وعن العدوان على النفط اللبناني حتى اليوم".

وأعرب الوزير عن إيمان الحكومة اللبنانية بأن شعبها "الوفي والأبي والصامد والثابت" لم ولن يتأثر في يوم من الأيام بهذا التحريض، بل "سيكون موقفه واضحا وثابتا وراسخا في طريق المقاومة".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

نادر عبد الرؤوف