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قيادي في حماس: إلقاء القبض على منفذ محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله
قيادي في حماس: إلقاء القبض على منفذ محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله
تاريخ النشر:
22.03.2018
|
09:48 GMT
|
أخبار العالم العربي
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https://ar.rt.com/k0i1
حركة حماس
رامي الحمد الله
قطاع غزة
فلسطين
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