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قيادي في حماس: إلقاء القبض على منفذ محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله

قيادي في حماس: إلقاء القبض على منفذ محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله

أخبار العالم العربي

قيادي في حماس: إلقاء القبض على منفذ محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله
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