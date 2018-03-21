وزارة الداخلية في قطاع غزة تنشر صورة للمتهم الرئيس في استهداف موكب الحمدالله

أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن الصورة التي عممتها سابقا لأحد المطلوبين، تعود للمتهم الرئيس في قضية استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أثناء زيارته القطاع.

وقالت الوزارة في بيان إنه "في إطار التحقيقات المتواصلة لمعرفة ملابسات جريمة استهداف موكب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، تمكنت الأجهزة الأمنية من التعرف على المتهم الرئيس في القضية، وهو (أنس عبد المالك عبد القادر أبو خوصة)، وتعمل الأجهزة الأمنية على تعقب آثاره وإلقاء القبض عليه".

وحذرت الوزارة في بيانها، من التستر على المطلوب، عارضة في الوقت نفسه مكافئة لمن يدلي بمعلومات تسهل اعتقاله.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أكدت في وقت سابق من اليوم، أن وزارة الداخلية أغلقت جميع الحدود والمنافذ ونصبت الحواجز في القطاع للقبض على المطلوب.

وقد تعرض موكب الحمد الله ومرافقون له، بينهم رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، اللواء ماجد فرج، لتفجير أثناء مشاركتهم في افتتاح محطة لتنقية المياه في غزة، ما أسفر عن 7 إصابات طفيفة.

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المصدر: وكالات