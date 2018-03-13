"حماس" تدين استهداف الحمد لله في غزة

دانت حركة "حماس" عملية استهداف رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله لدى دخوله قطاع غزة.

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وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، اليوم الثلاثاء، إن "حماس" تعتبر ما حصل جريمة وجزءا لا يتجزأ من محاولات العبث بأمن القطاع، وضرب أي جهود لتحقيق الوحدة والمصالحة.

وأشارت الحركة إلى أن نفس الأيادي التي استهدفت الحمد الله اغتالت الراحل ياسر عرفات، وحاولت اغتيال مدير عام قوى الأمن الداخلي في غزة، اللواء توفيق أبو نعيم.

وجاء في البيان: "حماس تستهجن الاتهامات الجاهزة من الرئاسة الفلسطينية للحركة، والتي تحقق أهداف المجرمين لتطالب الجهات الأمنية ووزارة الداخلية بفتح تحقيق فوري وعاجل لكشف كل ملابسات الجريمة ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة".

من جهتها، حملت الرئاسة الفلسطينية الحركة مسؤولية استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله في غزة.

وأورد تلفزيون فلسطين الرسمي، اليوم الثلاثاء، بأن الانفجار أسفر عن وقوع 7 إصابات، حيث استهدفت المنفذون موكب الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، لدى مرورهما عبر معبر بيت حانون شمال القطاع، بإطلاق النار بعد تفجير عبوة ناسفة.

المصدر: وكالات