إجلاء أكثر من 3500 مدني عن الغوطة الشرقية عبر معبر حمورية

أفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا بأن أكثر من 3500 مدني خرجوا منذ صباح اليوم الاثنين من بلدات وقرى الغوطة الشرقية عبر معبر حمورية الإنساني.

وقال فلاديمير زولوتوخين الناطق باسم المركز: "غادر أكثر من 3500 شخص الغوطة الشرقية عبر حاجز حمورية منذ صباح اليوم، وتم إطعام أكثر من 2500 شخص منهم حتى الآن".

فيما لا يزال آلاف المدنيين يتوافدون على معبر حمورية للنزوح عن الغوطة الشرقية.

وشهدت الممرات الإنسانية منذ فتحها أواخر فبراير الماضي خروج أكثر من 73 ألف نسمة من قرى وبلدات الغوطة الشرقية.

إقرأ المزيد

تجدر الإشارة إلى أن الجيش السوري يواصل التقدم في الغوطة الشرقية، وصار يسيطر على حوالي 80 بالمئة منها.

المصدر: نوفوستي

نتاليا عبدالله