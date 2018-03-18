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مركز المصالحة الروسي: أكثر من 73 ألف شخص خرجوا من الغوطة الشرقية

أخبار العالم العربي

مركز المصالحة الروسي: أكثر من 73 ألف شخص خرجوا من الغوطة الشرقية
AFP HAMZA AL-AJWEH
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أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا عن خروج أكثر من 73 ألف شخص من الغوطة الشرقية في ريف دمشق منذ فتح الممرات الإنسانية هناك.

وأوضح مركز المصالحة أن 25 ألف شخص خرجوا من الغوطة الشرقية عبر الممر الإنساني في حمورية اليوم الأحد، وبلغ العدد الإجمالي للمدنيين الذين تمكنوا من مغادرة الغوطة الشرقية منذ فتح الممرات الإنسانية 73 ألف شخص.

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ولا يزال آلاف المدنيين يتوافدون على معبر حمورية للخروج من منطقة الغوطة الشرقية.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش السوري يواصل التقدم في الغوطة الشرقية، وبات يسيطر على حوالي 80 بالمئة منها.

جدير بالذكر، أن الهدنة الإنسانية في الغوطة الشرقية أعلنت بمبادرة من روسيا يوم الـ27 فبراير الماضي.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف

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