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الجيش السوري يسيطرعلى سقبا بالكامل ويمهل المسلحين للانسحاب من حرستا

أخبار العالم العربي

الجيش السوري يسيطرعلى سقبا بالكامل ويمهل المسلحين للانسحاب من حرستا
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سيطر الجيش السوري بالكامل على بلدة سقبا في الغوطة الشرقية وسط تقدمه المستمر وانسحاب المسلحين إلى بلدتي زملكا وحزة في عمق الغوطة الشرقية.

وذكرت دائرة الإعلام الحربي المركزي، أن الجيش السوري يتابع تقدمه نحو أطراف بلدة كفر بطنا من الجهتين الشرقية والشمالية، بعد سيطرته الكاملة على بلدة سقبا جنوب بلدة حمورية إثر مواجهات عنيفة مع المسلحين.

وأفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية بأن الجيش السوري بات يسيطر على 80% من مساحة الغوطة الشرقية التي يطهرها من المسلحين.

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من جهة أخرى، أمهل الجيش السوري حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الأحد المسلحين في مدينة حرستا الخاضعة لـ"جيش الإسلام"، للانسحاب من المدينة.

المصدر: وكالات 

نتاليا عبدالله 

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