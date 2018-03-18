مركز المصالحة: خروج أكثر من 5 آلاف مدني من الغوطة الشرقية صباح اليوم

أفاد مركز المصالحة الروسي في سوريا، الأحد، بخروج أكثر من 5000 مدني عبر الممر الإنساني عند معبر حمورية منذ صباح اليوم من بلدات في الغوطة الشرقية.

وجاء في بيان مركز المصالحة، "خرج أكثر من خمسة آلاف مدني من بلدات الغوطة الشرقية منذ صباح اليوم الأحد عبر الممر الإنساني في قرية حمورية".

إلى ذلك أشار المركز في وقت سابق إلى أن معبر مخيم الوافدين شهد أمس خروج 272 مدنيا منهم 137 طفلا ليبلغ العدد الإجمالي للذين عبرو هذا الممر من 28 فبراير الماضي لغاية الآن 1328 مدنيا.

هذا وشهد معبر حمورية الإنساني أمس السبت خروج 30732 مدنيا معظمهم نساء وأطفال، خرجوا من بلدات عربين وحمورية، وسقبا وحزة.

وأفاد المركز الروسي عن تلقي اتصالات عبر "الخط الساخن" التابع لها، استفسارات من المواطنيين لآلية الخروج الآمن من باقي المناطق، محذرة إياهم في الوقت ذاته من عدم خروجهم عبر الممرات في ساعات الليل وخارج أوقات الهدنة خوفا على سلامتهم.

وفي سياق متصل، أفادت دائرة الإعلام الحربي بسريان هدنة في حرستا لمدة 24 ساعة بدأت ظهر السبت لخروج المدنيين عبر معبر الموارد المائية تزامنا مع تدفق المدنيين عبر الممرات الإنسانية الأخرى.

أعلن الجيش السوري من جانبه وقفا لإطلاق النار لمدة 24 ساعة في #حرستا، وسرى الوقف عند الساعة الثالثة عصرا ويستمر لغاية الساعة الثالثة من عصر يوم غد (الاحد) وذلك لإفساح المجال للمدنيين في متابعة خروجهم باتجاه نقاط الجيش السوري في معبر الموارد المائية#الاعلام_الحربي_المركزي — الإعلام الحربي المركزي (@C_Military1) 17 марта 2018 г.

ويسري وقف إطلاق النار في حرستا بالغوطة الشرقية، بدءا من الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي أمس، ويستمر لغاية الساعة الثالثة اليوم الأحد وذلك لإفساح المجال للمدنيين في متابعة خروجهم باتجاه نقاط الجيش السوري في معبر الموارد المائية.

وكانت وسائل إعلامية أشارت إلى أنه منذ إعلان الهدنة، شهد الممر المذكور خروج أكثر من 170 مدنيا من مناطق سيطرة المسلحين في حرستا، وتم نقلهم إلى سكن مؤقت في منطقة حرجلة.

من جهة أخرى أفادت وسائل إعلام محلية " وكالة أوقات الشام الإخبارية"، عن تفاصيل هدنة "الأيام الثلاثة الغير معلنة"في حرستا بحسب وصفها ، مفادها أن فصيل "أحرار الشام" الذي يسيطر على مدينة حرستا يحاول الوصول إلى هدنة مع الوحدات الحكومية، بوساطة روسية مدتها ثلاثة أيام ليتم بعدها تنفيذ مصالحة محلية كسائر مدن دمشق، تتضمن خروج من لا يرغب بالتسوية إلى إدلب، وتسوية أوضاع الراغبين بالبقاء ضمن مدينة حرستا وتسليم السلاح الثقيل".

وكانت فصائل من المعارضة السورية في الغوطة الشرقية أعلنت أمس التزام الفصائل بتنفيذ القرارات الأممية واستعدادها للحوار مع روسيا شريطة أن ترعى الأمم المتحدة المحادثات المقترحة.

ويتزامن مع تأمين الممرات الإنسانية وهي معبرالوافدين، ومعبر الحمورية ومعبر جسرين المليحة ومعبر الموارد المائية في حرستا، تقدم وحدات الجيش في الغوطة الشرقية بريف دمشق واعادة الأمن والاستقرار إلى قراها وبلداتها منها السيطرة على جسرين، ومنها التقدم في بلدة سقبا وبلدة كفربطنا غربا.

المصدر: وكالات