اغتيال عراب صفقة الرقة

اغتال مسلحون مجهولون، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس سوريا الديمقراطية، عمر علوش، داخل منزله في مدينة تل أبيض بمحافظة الرقة السورية.

وقالت مصادر محلية كردية، إن "علوش، وجد مقتولا في منزله بسلاح مزود بكاتم للصوت، وأن قوات الأسايش بدأت بالتحقيق في ملابسات الحادث".

وأوضحت المصادر، أنه "من المقرر أن يتم تشييع علوش في مدينة عين العرب (كوباني) غدا الجمعة".

وشغل عمر علوش منصب الرئيس المشترك للجنة العلاقات العامة في مجلس الرقة المدني، كما لعب دور الوسيط الرئيسي بين تنظيم "وحدات حماية الشعب" الكردي والعرب، وينقل توجيهات التنظيم إلى المجلس.

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وتصاعدت حدة الخلافات في وجهات النظر بين الرجل والتنظيم المذكور، خلال الأشهر الماضية، بسبب محاولاته للتصالح مع العرب، وعلى وقع تلك الخلافات، أسس علوش حزب "سوريا الغد".

المصدر: وكالات