بوغدانوف يبحث مع الحريري الوضع في لبنان

بحث ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، مع رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الوضع في لبنان.

وأفادت الخارجية الروسية في بيان، بأن بوغدانوف، التقى مع الحريري، في العاصمة الإيطالية روما، حيث وصل نائب وزير الخارجية الروسي، للمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في لبنان.

وقال البيان: "جرت مناقشة الوضع الحالي في لبنان وحوله، فضلا عن القضايا الملحة المتعلقة بتطوير العلاقات الروسية اللبنانية التقليدية، وذلك في سياق الحوار (بين بوغدانوف والحريري) وحضره وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، ووزير الداخلية، نهاد مشنوق".

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ووفقا للبيان، فقد أكد الجانب الروسي، "الدعم القوي لسيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية اللبنانية، وحربها ضد الإرهاب، بالإضافة إلى السعي لتعزيز التعاون المتعدد الجوانب والمفيد للطرفين، بما في ذلك المجال العسكري التقني".

المصدر: تاس

إياد قاسم