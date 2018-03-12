بوغدانوف يبحث مع وفد إماراتي سوريا واليمن والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية

استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الاوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، وفدا عن كلية الدفاع الوطني الإماراتية، وصل إلى موسكو في زيارة عمل.

وبحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، فقد استعرض الجانب الروسي، وبشكل مفصل، مقاربات موسكو المبدئية إزاء الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "مع التركيز على ضرورة تسوية الأزمات الإقليمية بطرق سياسية دبلوماسية عبر حوار وطني واسع وبما يتفق تماما مع أحكام القانون الدولي".

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وأضاف البيان أن الطرفين أبديا اهتماما خاصا بالأوضاع في سوريا واليمن ومنطقة الخليج، إلى جانب يحثهما آفاق تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

كما تناولت المحادثات، وفقا للبيان، بحث القضايا الملحة المتعلقة بتطوير العلاقات الودية تقليديا بين روسيا ودولة الإمارات، "بما في ذلك الحفاظ على الحوار السياسي المبني على الثقة المتبادلة بين الدولتين، وتطوير التعاون الثنائي في المجالات التجاري والاقتصادي والاستثماري والإنساني وغيرها".

المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية

قدري يوسف