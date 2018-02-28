بوغدانوف يبحث مع أبو الغيط قضيتي سوريا وفلسطين

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في القاهرة الوضع في سوريا وفلسطين.

وجاء في بيان للخارجية الروسية أن الطرفين تطرقا إلى تطورات الأوضاع في الغوطة الشرقية وأكدا ضرورة تنفيذ القرار الأممي 2401 الذي يدعو إلى فرض الهدنة في سوريا لمدة 30 يوما.

وأطلع بوغدانوفأبو الغيط على نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي جرى في الـ30 يناير الماضي في سوتشي الروسية ويدعو إلى مساهمة في الجهود الرامية إلى تحقيق التسوية السياسية الشاملة في سوريا بالرعاية الأممية وعلى أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وفي الشأن الفلسطيني أشار بوغدانوف إلى وجوب استغلال إمكانيات "الرباعية الشرق أوسطية" بغية استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية على أساس القرارات الأممية والمبادرة العربية القاضية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته أكد أبو الغيط أن إقامة علاقات طبيعية بين الجانب العربي وإسرائيل يستدعي حل القضية الفلسطينية حلا عادلا ودائما.

وشدد على أنه "لن يكون ممكنا إقامة مثل هذه العلاقات من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

المصدر: وكالات

ألكسندر توميلين