مطالبات بمعالجة ملف "طريق الموت" وسط العراق

هدد النائب العراقي رعد الماس، بتنظيم تظاهرات سلمية تجتاح مركز محافظة ديالى في حال لم يعالج ملف طريق الموت شرقي المحافظة، مشيرا إلى أن "داعش" يحاول السيطرة عليه بالكمائن.

وقال الماس: "طريق مندلي (90 كم شرق بعقوبة)، يعد طريقا محوريا لمناطق شرق ديالى برمتها، بالإضافة إلى أنه معبر تجاري واقتصادي استراتيجي للبضائع القادمة من معبر سومار- مندلي الحدودي مع إيران".

وأضاف، أن "نشاط مسلحي داعش على الطريق بات واضحا جدا في الأسابيع القليلة الماضية من خلال تكرار ملف الكمائن، التي أدت إلى سقوط الضحايا في صفوف القوى الأمنية".

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وتابع: "الكمائن الأخيرة دليل على أن هناك نشاطا كبيرا لخلايا داعش في منطقة استراتيجية مهمة، وهو يحاول السيطرة عليها. حذرنا مرارا وتكرارا من خطورة وجود الإرهابيين في مناطق قريبة من الطريق لأن ذلك سيؤدي لمشاكل أمنية معقدة".

وشهد الطريق الرابط بين قضائي مندلي وبلدروز في ديالى، مقتل خمسة من أفراد حرس الحدود بينهم ضابطان أحدهم برتبة مقدم في كمين لداعش.

المصدر: السومرية نيوز