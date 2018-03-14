قطر تبرم صفقة مروحيات مع إيطاليا بـ3 مليارات يورو

أبرمت شركة "برزان القابضة" التابعة لوزارة الدفاع القطرية اتفاقية مع شركة "ليوناردو" الإيطالية عقدا لشراء 28 طائرة هليكوبتر من طراز NH90.

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وتم التوقيع على هامش معرض ومؤتمر الدوحة للدفاع البحري "ديمدكس 2018" المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتتضمن الاتفاقية، الذي حضر توقيعها وزير الدفاع القطري خالد العطية، ونظيرته الإيطالية روبرتا بينوتي، 16 طائرة هليوكوبتر NH90 نسخة النقل التكتيكي (TTH) و12 طائرة NH90 نسخة المهام البحرية (NFH).

كما ستتسلم قطر 16 طائرة مروحية من طراز "H125" الخفيفة ذات المحرك الواحد المجهزة للتدريبات يتم تشغيلها من قبل أكاديمية الطيران في القوات المسلحة القطرية.

وتقدر قيمة الصفقة الإجمالية للطائرات، ثلاثة مليارات يورو (3.72 مليار دولار أمريكي)، حسب بيان من شركة "ليوناردو".

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم قبل يونيو 2022، وتستمر حتى 2025، حسب البيان.

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من المهم الإشارة إلى أن "شركة ليوناردو" للطائرات المروحية تتولى مسؤولية المقاول الرئيسي لإدارة البرنامج مع العميل، في حين ستكون شركة "إيرباص" مسؤولة عن التجميع النهائي وتسليم 16 طائرة مروحية NH90 نسخة النقل التكتيكي (TTH) من خط التجميع في "مارينيان" بفرنسا.

وفي الوقت ذاته، فيما تتابع شركة ليوناردو عمليات التجميع النهائي وتسليم 12 طائرة مروحية NH90 نسخة المهام البحرية (NFH) من مصنعها في فينيسيا (البندقية) بشمال إيطاليا.

وانطلقت، يوم الاثنين الماضي، فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2018"، وتستمر أعماله حتى الأربعاء، وشهد المعرض عروضا ضخمة للشركات العالمية التي يصل عددها إلى 180 عرضا من أكثر من 60 بلدا، في مجال الصناعات البحرية والعسكرية.

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع القطرية كشفت عن تأسيسها شركة "برزان" القابضة لتعزيز القدرات العسكرية للقوات المسلحة.

وتم تدشين الشركة بشكل رسمي خلال مراسم افتتاح معرض ومؤتمر الدوحة الدولي لمعدات الدفاع البحري "ديمديكس".

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي