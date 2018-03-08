الولايات المتحدة تصادق على بيع أسلحة لقطر والإمارات بـ467 مليون دولار

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، الاربعاء، على صفقة لبيع معدات عسكرية لقطر بقيمة 197 مليون دولار، بحسب ما أفادت وكالة أنباء رويترز.

ووقّعت قطر، الأربعاء، اتفاقية تعاون مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، بحضور الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي بدأ زيارة إلى بلجيكا يوم الثلاثاء.

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من جهة أخرى أكدت الخارجية الأمريكية إمكانية بيع 300 صاروخ للإمارات بقيمة 270 مليون دولار، بحسب بيان صدر عن الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

وأوضح بيان صادر وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية التابعة لوزارة الدفاع "البنتاغون"، أنه جرى عرض الصفقة على الكونغرس الأمريكي للمصادقة، عقب مصادقة وزارة الخارجية عليها.

وأشار إلى أن إجمالي قيمة صفقة بيع الأسلحة لدولة قطر بلغت 197 مليون دولار، وتشمل بيع مستلزمات دعم وتحديث للقوات الجوية الأميرية، ومركز العمليات الجوية.

وأضاف أن إجمالي قيمة صفقة بيع الأسلحة لدولة الإمارات بلغ 270 مليون دولار، وتشمل صواريخ جو جو.

ووفق البيان نفسه، فإنّ صفقات بيع الأسلحة لن تخلّ بالتوازن العسكري في المنطقة.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي