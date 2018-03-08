قطر توقع اتفاقيات تعاون مع "الناتو" والاتحاد الأوروبي

وقّعت قطر، الأربعاء، اتفاقية تعاون مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، بحضور الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي بدأ زيارة إلى بلجيكا يوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن أمير قطر شهد مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، التوقيع على اتفاقية حول التعاون في المسائل العسكرية والأمنية بين حكومة قطر ممثلة في القوات المسلحة القطرية، ومنظمة حلف شمال الأطلسي وذلك بمقر الحلف في بروكسل مساء الأربعاء.

قطر وحلف شمال الأطلسي تدشنان استراتيجية عسكرية ثنائية لترسيخ الأمن والسلم في منطقتنا، وستعزز الاتفاقية التي وقعت اليوم جهود قطر والحلف في التعامل مع التحديات الأمنية التي تواجه عالمنا pic.twitter.com/nYib54OQaU — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) 7 марта 2018 г.

سمو الامير والامين العام يشهدان التوقيع على اتفاقية تعاون عسكري مشترك#قطر#NATOpic.twitter.com/85XJGk8wsc — وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) 7 марта 2018 г.

كما ذكرت الوكالة أن الشيخ تميم حضر التوقيع على ترتيبات التعاون بين الخارجية القطرية وهيئة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، حيث وقع ترتيبات التعاون بين الطرفين محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.

وتهدف هذه الترتيبات حسب "قنا" إلى دعم وتعزيز العلاقات بين الجانبين، من خلال تشجيع تبادل المعلومات والمشاورات وتعزيز التفاهم المتبادل وتنمية الحوار بينهما من أجل تحقيق أهداف وغايات مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

سمو الأمير يشهد التوقيع على ترتيبات تعاون مشترك مع الاتحاد الأوروبيhttps://t.co/jwFQWdSm1p#وزارة_الخارجية_قطرpic.twitter.com/J393eDsys0 — وزارة الخارجية - قطر (@MofaQatar_AR) 7 марта 2018 г.

هذا واجتمع أمير قطر مع موغريني، حيث جرى خلال الاجتماع "استعراض سبل دعم وتنمية علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في الشرق الأوسط والقضايا الدولية الملحة، ولا سيما المتعلقة بالهجرة واللاجئين، بالإضافة إلى ظاهرة الإرهاب والسبل الكفيلة بمكافحته وتجفيف مصادر تمويله".

كما اجتمع أمير قطر مع جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية، وتم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين الدوحة والمفوضية الأوروبية وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي