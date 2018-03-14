الجيش السوري يتقدم على مشارف بلدة حمورية في الغوطة الشرقية لدمشق

أفادت مراسلة قناة "RT"، بأن الجيش السوري يتقدم على مشارف بلدة حمورية، وسيطر على عدد من الأبنية داخل جسرين في الغوطة الشرقية.

كما تمكن الجيش السوري من فرض السيطرة على كامل منطقة المسلخ شمال غرب الشيفونية وجنوب حديقة الجلاء.

هذا وأعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، في وقت سابق، أن 300 شخص غادروا الغوطة الشرقية منذ فتح الممر الإنساني.

المصدر: RT

نادر همامي