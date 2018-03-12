البحرية الليبية شرقي البلاد تحتجز سفينة تركية!

أعلن الناطق باسم القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، أن القوات البحرية أوقفت بمساندة الطائرات العمودية سفينة قبالة شواطئ مدينة درنة الواقعة شرق البلاد.

وكشف المسماري أن السفينة تركية وتحمل اسم "SANTORINI"، وأن ربانها يحمل الجنسية السورية وبقية الطاقم أتراك، مضيفا أن التحقيق يجري مع أفرادها.

إقرأ المزيد

وأشار الناطق باسم الجيش الليبي إلى أنه "سيتم الإعلان عن كافة المعلومات المتعلقة بالسفينة عقب اكتمال التحقيقات الجارية".

وكانت سرية "سوسة" المقاتلة التابعة لغرفة عمليات "عمر المختار" قد أعلنت في وقت سابق أمس الأحد عن ضبط سفينة داخل المنطقة المحظورة قبالة سواحل مدينة درنة وأن عملية تفتيش واسعة تجري للسفينة.

ونقلت "بوابة الوسط" عن آمر سرية "سوس" المقدم محمد المجدوب أن السفينة يقودها طاقم يتكون من 21 شخصا، وأن قوة بحرية تابعة للجيش الليبي "أطلقت عدة نداءات للسفينة التي دخلت المياه الإقليمية الليبية، والمنطقة المحظورة للعمليات العسكرية ولم تستجب للنداءات، حيث خرجت على إثر ذلك زوارق البحرية وجرى حجزها وجرها إلى رأس الهلال".

المصدر: وكالات

محمد الطاهر