ليبيا.. مقتل 3 قادة من تنظيم "داعش" فارين من درنة

قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، الأحد، إن غرفة عمليات سرت الكبرى قتلت 3 عناصر قياديين تابعين لتنظيم "داعش".

وأفاد العميد أحمد المسماري أن القادة الثلاثة هربوا من مدينة درنة الساحلية الواقعة على بعد 380 كم شرق بنغازي.

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وجاءت تصريحات الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي خلال مؤتمر صحافي الأحد، بحسب "بوابة الوسط" الإخبارية الليبية.

وأشار المسماري إلى أن هناك بعض العناصر التابعة لتنظيم "داعش" تتحرك في مناطق جنوب سرت وجنوب بني وليد وجنوب خليج السدرة، لكن القوات المسلحة تبسط نفوذها على المنطقة وتحاصر تلك العناصر للقضاء عليهم".

وكانت قوات البنيان المرصوص التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، أعلنت في ديسمبر عام 2016 طرد داعش من سرت.

المصدر: د ب أ

ياسين بوتيتي