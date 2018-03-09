ليبيا.. إصابة 3 جنود من قوات حفتر في انفجار سيارة مفخخة عند بوابة للجيش بمدينة أجدابيا

قالت مصادر طبية بمستشفى "الشهيد امحمد المقريف" التعليمي المركزي في مدينة أجدابيا جنوب بنغازي، إنها استقبلت، يوم الجمعة، جرحى نتيجة انفجار سيارة مفخخة في بوابة أمنية.

وأضاف شهود عيان من المدينة أن التفجير استهدف بوابة أمنية تسمى "بوابة الـ60" وتقع جنوب مدينة أجدابيا الليبية.

وتتبع البوابة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير أركان حرب خليفة حفتر، الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائدا عاما للجيش.

وأكدت "قناة ليبيا" أنه قد تم استهداف إحدى بوابات الجيش جنوب أجدابيا بسيارة مفخخة، مشيرة إلى إصابة 3 من القوات المسلحة.

#عاجل | سقوط 3 جرحى حتى الآن من القوات المسلحة في تفجير بوابة الـ 60 جنوب اجدابيا — قناة ليبيا (@LibyasChannel) 9 марта 2018 г.

من المهم الإشارة إلى أن قوات الكتيبة 152 مشاة التابعة للجيش الوطني تتمركز بالـ"بوابة الـ60"، علما أنها قد تعرضت لأكثر من تفجير خلال الأعوام الماضية نتج عنها سقوط عدد من القتلى والمصابين.

المصدر: د ب أ + وسائل إعلام ليبية

ياسين بوتيتي