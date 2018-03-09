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ليبيا.. إصابة 3 جنود من قوات حفتر في انفجار سيارة مفخخة عند بوابة للجيش بمدينة أجدابيا

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ليبيا.. إصابة 3 جنود من قوات حفتر في انفجار سيارة مفخخة عند بوابة للجيش بمدينة أجدابيا
Reuters / Esam Al-Fetori
المشير أركان حرب خليفة حفتر
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قالت مصادر طبية بمستشفى "الشهيد امحمد المقريف" التعليمي المركزي في مدينة أجدابيا جنوب بنغازي، إنها استقبلت، يوم الجمعة، جرحى نتيجة انفجار سيارة مفخخة في بوابة أمنية.

وأضاف شهود عيان من المدينة أن التفجير استهدف بوابة أمنية تسمى "بوابة الـ60" وتقع جنوب مدينة أجدابيا الليبية.

وتتبع البوابة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير أركان حرب خليفة حفتر، الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائدا عاما للجيش.

وأكدت "قناة ليبيا" أنه قد تم استهداف إحدى بوابات الجيش جنوب أجدابيا بسيارة مفخخة، مشيرة إلى إصابة 3 من القوات المسلحة.

من المهم الإشارة إلى أن قوات الكتيبة 152 مشاة التابعة للجيش الوطني تتمركز بالـ"بوابة الـ60"، علما أنها قد تعرضت لأكثر من تفجير خلال الأعوام الماضية نتج عنها سقوط عدد من القتلى والمصابين.

المصدر: د ب أ + وسائل إعلام ليبية

ياسين بوتيتي

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