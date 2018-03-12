إسرائيل تعتقل 11 صيادا في غزة بعد إطلاق النار على قاربهم

اعتقل الجيش الإسرائيلي أحد عشر صيادا فلسطينيا قرب شواطئ بحر رفح في جنوب قطاع غزة، لا لسبب غير تحصيلهم لقمة عيشهم، وفق ما أعلنت مصادر أمنية ونقابة الصيادين اليوم الاثنين.

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وقال نقيب الصيادين نزار عياش في بيان، إن "زوارق بحرية الاحتلال اعتقلت 11 صيادا قرب شواطئ بحر رفح بعد مطاردتهم وإطلاق النار على قارب الصيد الخاص بهم" صباح الاثنين.

وذكر مصدر أمني أن "قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه قارب الصيد قبل أن تحاصره وتعتقل كل من فيه".

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من جهته، قال مسؤول الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي، زكريا بكر، لوكالة فرانس برس، إن "العدوان الإسرائيلي مستمر وهذا تصعيد خطير وقرصنة تصل إلى جرائم الحرب".

وتابع "منذ بداية العام الحالي اعتقلت قوات الاحتلال 25 صيادا وصادرت سبعة قوارب بهدف تهجير الصيادين ومنعهم من ركوب الأمواج رغم أنهم يقومون بالصيد تحديدا في المنطقة التي تسمح بها إسرائيل".

المصدر: أ ف ب

سعيد طانيوس