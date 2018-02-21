إغلاق شواطئ غزة بالكامل لضخ مياه الصرف الصحي إلى البحر

أعلن رئيس بلدية غزة نزار حجازي الأربعاء، أن اتحاد بلديات قطاع غزة قرر إغلاق شواطئ القطاع بالكامل لضخ مياه الصرف الصحي إليها لعدم قدرة البلديات على توفير الوقود لمحطة المعالجة.

وجاء في بيان صدر عن اتحاد بلديات القطاع: "تقرر إغلاق شواطئ بحر قطاع غزة بالكامل ليتم ضخ مياه الصرف الصحي إلى البحر لعدم قدرة البلديات على توفير الوقود واستمرار سياسة العقاب الجماعي المفروضة على السكان. نعلن حالة الطوارئ في مدن وبلدات قطاع غزة".

وورد في البيان كذلك: "يأتي هذا القرار في ظل استمرار تفاقم الأزمات التي تعصف بمدن وبلديات القطاع، وتخلي كافة الأطراف عن السكان وتفاقم الكارثة الإنسانية والبيئية للقطاع المحاصر للعام الـ13 على التوالي، وانهيار الحالة الاقتصادية وازدياد ساعات قطع التيار لـ20 ساعة يوميا، وتوقف معظم المنح والمساعدات الخارجية وتمويل المشاريع، وخاصة التي تمس الخدمات الأساسية لا سيما الوقود وتشغيل عمال النظافة".

وحسب شركة توزيع الكهرباء في غزة، فقد توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة الأسبوع الماضي عن العمل بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيلها، وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية والبيئية وتهالك البنية التحتية في قطاع غزة الذي يقطنه نحو 2 مليون فلسطيني.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة