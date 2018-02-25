مقتل صياد فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

لقي صياد فلسطيني مصرعه وأصيب آخران بجروح، الأحد، برصاص قوات البحرية الإسرائيلية على بعد نحو 4 أميال قبالة بحر السودانية شمال غرب مدينة غزة، بحسب ما أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية.

وأفادت الوكالة الفلسطينية بأن 3 صيادين كانوا على متن مركب صيد قبالة بحر غزة، تعرضوا لإطلاق نار كثيف من قبل زوارق البحرية الإسرائيلية، ما أدى إلى إصابتهم.

وزعم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن قارب صيد فلسطيني تجاوز المساحة المسموح بها للصيد، وتم إطلاق النار صوبه، ما أدى لإصابة أحد الفلسطينيين بجروح خطيرة توفي على إثرها فيما بعد، وتم اعتقال الآخرين.

#عاجل: استشهاد صياد وإصابة آخرين برصاص بحرية الاحتلال pic.twitter.com/YmjyGNS7Kt — Wafa News Agency (@WAFA_PS) 25 февраля 2018 г.

من جهته ذكر موقع "i24 news" الإسرائيلي، أن الجيش أعلن عن مقتل صياد فلسطيني وإصابة آخرين جراء إطلاق البحرية الإسرائيلية النار نحو مركب صيد فلسطيني.

وقال الجيش إن الصياد توفي في أحد المستشفيات الإسرائيلية بعد نقله للعلاج هناك.

وأشارت القوات الإسرائيلية إلى أنها قامت بإطلاق طلقات تحذيرية نحو قاربهم لاختراقه حدود منطقة الصيد المسموح بها في قطاع غزة.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي