بالفيديو.. وصول قوات تابعة لـ"قسد" إلى عفرين

وصلت إمدادات عسكرية ضخمة من قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا بـ"قسد" إلى مدينة عفرين، شمال سوريا، لمساندة القوات في صد الهجوم التركي على المدينة.

وذكرت مصادر كردية، أن 1700 مقاتل وصلوا إلى عفرين، وذلك بعد أن سحبتهم "قوات سوريا الديمقراطية" من جبهات قتال "داعش" في دير الزور، للمشاركة في العمليات العسكرية في عفرين، ضد عملية "غصن الزيتون" التي أطلقتها تركيا.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه الجيش التركي والفصائل المدعومة منه "الجيش السوري الحر"، اليوم الجمعة، وصولهم إلى حدود مركز مدينة عفرين شمال سوريا.

المصدر: RT + وكالات

نادر همامي