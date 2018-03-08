تعزيزات عسكرية كبيرة من "قوات سوريا الديمقراطية" تصل عفرين

أفاد مراسل RT، اليوم الخميس، بوصول قوافل عسكرية ضخمة من "قوات سوريا الديمقراطية" قادمة من شرق سوريا إلى منطقة عفرين شمال غرب البلاد للتصدي لعملية "غصن الزيتون" التركية.

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وأضاف المراسل أن التعزيزات دخلت عفرين برقفة سيارتين أمريكيتين.

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وقبل يومين، أكد أبو عمر الإدلبي، المتحدث باسم الفصائل المسلحة التي تقاتل "داعش" ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكيا البدء بنقل ما لا يقل عن 1700 مقاتل من الخطوط الأمامية في قتال مع التنظيم في الرقة ودير الزور والحسكة إلى عفرين للمساعدة في صد الهجوم التركي.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه القوات المشاركة في "غصن الزيتون"، اليوم الخميس، السيطرة على مركز بلدة جنديرس جنوب غربي عفرين، لتصبح خامس بلدة تسقط في أيدي الجيش التركي وحلفائه في المنطقة.

وبذلك لم يبق سوى بلدة واحدة، وهي معبطلي، في منطقة عفرين تبقى تحت سيطرة الوحدات الكردية.

المصدر: RT + وكالات

إينا أسالخانوفا