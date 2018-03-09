الجيش التركي والفصائل المدعومة منه يصلان إلى حدود عفرين السورية

وصل الجيش التركي والفصائل المدعومة منه "الجيش السوري الحر"، اليوم الجمعة، إلى حدود مركز مدينة عفرين شمال سوريا.

وتمكنت القوات من تحرير قريتي مالكية وشوارعة الجوز من العناصر الإرهابيين، بحسب ماأفادت به وكالة الأناضول.

وفي وقت سابق من أمس الخميس، أعلن الجيش التركي في بيان مقتضب، إحكام سيطرته بشكل كامل على بلدة "جنديرس"، جنوب غربي مدينة عفرين، في إطار عملية "غصن الزيتون"، لتكون بذلك خامس مركز بلدة يتم تحريرها من تنظيمات "ب ي د/بي كا كا" و"داعش".

المصدر: الأناضول

رُبى آغا