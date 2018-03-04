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بارزاني يدعو الأكراد لاتخاذ موقف موحد ردا على إقرار الموازنة

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بارزاني يدعو الأكراد لاتخاذ موقف موحد ردا على إقرار الموازنة
Reuters Azad Lashkari
مسعود بارزاني
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دعا زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني القوى السياسية الكردية إلى اتخاذ موقف موحد ردا على خفض بغداد نسبة حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية لعام 2018.

وقال بارزاني، الرئيس السابق للإقليم، في بيان اليوم، إن "ما حصل باسم إقرار الموازنة خرق واضح لمبادئ الشراكة والتوافق والتوازن ومبادئ الدستور واضطهاد مخطط له ضد شعب كردستان".

وأضاف "آمل أن تظهر الخطوة الأخيرة الكثير من الحقائق للداخل والخارج.. وآن الأوان أن تجتمع الأطراف الكردستانية لاتخاذ قرار مشترك ردا على خطوة مجلس النواب" العراقي.

من جهتها أكدت حكومة إقليم كردستان رفضها الموازنة، حيث اعتبر رئيس الحكومة نيجرفان بارازاني تلك الموازنة إهمالا لحقوق الأكراد وخرقا واضحا لمبدأ الشراكة مع الإقليم.

وكان البرلمان العراقي أنهى أشهرا من الخلافات بإقراره الموازنة، علما أن النواب الأكراد قاطعوا جلسة التصويت احتجاجا على خفض حصة الإقليم من 17 في المئة إلى 12.6 في المئة، مهددين بمقاطعة العملية السياسية.

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المصدر: وكالات

علي جعفر

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