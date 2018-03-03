البرلمان العراقي يقر ميزانية البلاد لـ2018

أقر البرلمان العراقي ميزانية الدولة لعام 2018 بقيمة 104 تريليونات دينار (88 مليار دولار)، رغم مقاطعة النواب الأكراد عن إقليم كردستان التصويت.

وتتوقع الميزانية إيرادات حكومية بقيمة 91.64 تريليون دينار (77.6 مليار دولار) وعجز بقيمة 12.5 تريليون دينار (10.58 مليار دولار).

وأكد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي أن الميزانية الجديدة عالجت مطالب إقليم كردستان العراق، في ما يتعلق برواتب موظفي الإقليم وقوات البيشمركة.

وتخفض الميزانية حصة حكومة الإقليم إلى 12.67 بالمئة من 17 بالمئة، كانت تخصص للإقليم منذ 2003.

وذكر الجبوري أن المجلس صوت على إلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين، التي فرضت بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط، مشيرا إلى أنه تم "إعطاء الصلاحية اللازمة لمجلس الوزراء لإضافة التخصيصات ومعالجة أي نقص في رواتب الموظفين".

وأضاف أن المجلس صوت خلال جلسة اليوم على آخر الموازنات في دورته الحالية، وأن "البرلمان أنهى التصويت بعد المراجعة الدقيقة لمواد الميزانية، ودراسة دقيقة لأبواب الصرف".

وأقر البرلمان بناء على صادرات نفط متوقعة حجمها 3.8 مليون برميل يوميا بسعر 46 دولارا للبرميل، علما أن صادرات النفط هي المصدر الرئيسي لإيرادات العراق، وتجاوزت 3.4 مليون برميل يوميا في العام الجاري.

المصدر: RT + وكالات

علي جعفر