رويترز: مقتل 36 من القوات الرديفة للجيش السوري في غارات تركية في عفرين

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن نشطاء سوريين، بمقتل ما لا يقل عن 36 فردا من القوات الشعبية التابعة للجيش السوري في قصف جوي تركي في منطقة عفرين شمال غربي سوريا.

وأشار النشطاء، إلى أن هذه هي المرة الثالثة في غضون 48 ساعة التي تستهدف فيها طائرات حربية تركية القوات الشعبية التابعة للجيش السوري.

وكانت القوات الشعبية دخلت عفرين الأسبوع الماضي لتقديم الدعم لوحدات حماية الشعب الكردية في صد الهجوم التركي ومقاتلي المعارضة السورية الموالين لأنقرة.

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وأوضح النشطاء أن الغارة الجوية استهدفت معسكرا في كفر جنة. وقال تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي تقوده وحدات حماية الشعب في بيان إن الغارات التركية استهدفت مواقع خاضعة لسيطرة القوات الشعبية من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي.

المصدر: رويترز

إياد قاسم