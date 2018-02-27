لافروف: سأزور بغداد بعد الاتفاق على المقر الجديد للسفارة الروسية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه نظيره العراقي إبراهيم الجعفري في موسكو، أنه سيزور العراق بعد الاتفاق على المقر الجديد للسفارة الروسية في بغداد.

وذكر مكتب الجعفري في بيان أن الوزيرين بحثا في العاصمة موسكو"، "سير العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو، والسبل الكفيلة بتعميق التعاون المشترك في المجالات كافة".

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من جهته أكد الجعفري أن العلاقات الثنائية، شهدت تطورا ملحوظا في الفترة الماضية، وحققت إنجازات على مستوى مصالح البلدين، موضحا أن فرص الاستثمار أمام الشركات الروسية واسعة ومفتوحة للعمل في العراق.

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المصدر: وكالات

علي جعفر