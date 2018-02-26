لافروف للجعفري: ندعم جهود بغداد لإعادة الوفاق الوطني في العراق

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن موسكو تدعم جهود الحكومة الاتحادية العراقية لإعادة الوفاق الوطني في البلاد.

وفي بدء محادثاته مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري في موسكو، قال لافروف: "نحن ندعم جهود رئيس الوزراء (حيدر) العبادي والحكومة الرامية إلى ضمان الوفاق الوطني وضمان أداء مؤسسات الدولة بطريقة تراعي مصالح جميع الفئات العرقية والطائفية والسياسية".

كما أكد الوزير الروسي تمسك موسكو بأن تحظى هذه العمليات بدعم "جميع الجهات الفاعلة الخارجية، في ظل الاحترام الكامل لسيادة العراق وسلامة أراضيه".

وتفاقم التوتر بين السلطات الاتحادية العراقية وإقليم كردستان ذاتي الحكم (شمال البلاد)، بعد تنظيم الأكراد، في 25 سبتمبر الماضي، استفتاء حول استقلال الإقليم عن سائر العراق، لم توافق بغداد على إجرائه.

وبعد الاستفتاء فرضت بغداد عقوبات عدة على إقليم كردستان، من بينها حظر رحلات دولية من وإلى المنطقة وإغلاق منافذ حدودية وتقييد معاملات مصرفية.

وأفادت تقارير، أواخر يناير، بأن البرلمان العراقي قرر رفع تقييدات مصرفية عن كردستان العراق، نظرا لتحقيق أهداف فرضها.

كما قالت قناة "رووداو" التلفزيونية الكردية إن أربيل وبغداد اتفقتا على نقل مطارات كردستان تحت سيطرة السلطات الاتحادية، الأمر الذي كان شرطا لإعادة الرحلات الدولية من وإلى الإقليم.

المصدر: وكالات

قدري يوسف