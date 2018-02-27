واشنطن تدعو دمشق لوقف عملياتها الهجومية

قالت الناطقة باسم الرئاسة الأمريكية، سارا ساندرس، إن الولايات المتحدة تدعو السلطات السورية إلى وقف عملياتها الهجومية.

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واتهمت السلطات السورية بتنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي، مشيرة إلى ازدياد عدد الحالات في "استخدام النظام للكلور كأسلحة". ولم تدقق ساندرس، فيما إذا دار الحديث عن الاتهامات القديمة التي ترفضها السلطات السورية إطلاقا أو أي حوادث جديدة.

وقالت ساندرس للصحفيين، أمس الاثنين: "تدعو الولايات المتحدة إلى وقف فوري للعمليات الهجومية وضمان الدخول السريع لموظفي الإغاثة ووصول المساعدات الإنسانية".

وردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن اعتبار تصريحاتها هذه تحذيرا للسلطات السورية قالت: الرئيس (دونالد ترامب) حذر نظام الأسد منذ وقف بعيد. ونحن نكرر ذلك عندما نقول إن الولايات المتحدة تدعو لوقف العمليات الهجومية".

وكان مجلس الأمن الدولي وافق السبت الماضي على قرار رقم 2401 يطلب من جميع أطراف النزاع السوري وقف إطلاق النار فورا" والتمسك بمراعاة الهدنة الإنسانية لمدة 30 يوما على الأقل في الأراضي السورية كلها، لضمان الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والمصابين.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا