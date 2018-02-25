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عقب قرار مجلس الأمن.. الخارجية الأمريكية تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في سوريا

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عقب قرار مجلس الأمن.. الخارجية الأمريكية تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في سوريا
Globallookpress
الغوطة الشرقية، سوريا
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دعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف إطلاق النار في الأراضي السورية كلها.

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وكتبت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت على صفحتها في تويتر: "تسعى الولايات المتحدة إلى تنفيذ القرار حول وقف إطلاق النار فورا. ويجب على نظام الأسد وحلفائه الذين يدعمونه، وقف هجومهم على الغوطة الشرقية والسماح بإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المدنيين الأبرياء الذين يحتاجون إليها".

وكان مجلس الأمن الدولي صوت بالإجماع، أمس السبت، لصالح مشروع قرار بشأن الهدنة الإنسانية لمدة 30 يوما في جميع الأراضي السورية.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا

 

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