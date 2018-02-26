مصر.. إلغاء أول مؤتمر لدعم منافس السيسي

قالت عضو اللجنة المركزية لحملة دعم المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، حنان الحلبي، إنه تم إلغاء المؤتمر الجماهيري المقرر عقدة الجمعة بقرية الشيخ مسعود بمركز العدوة لدعم موسى.

وأضافت الحلبي في تصريحات صحفية، الاثنين، تم التنسيق مع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، على إقامة المؤتمر وتم تحديد المكان والزمان ومراسم الاستقبال والدعم، مشيرة إلى أن خلافات حدثت على إقامة المؤتمر، بسبب تصريحات المتحدث الإعلامي للحملة، عادل عصمت، بحجة عدم جواز أعضاء النقابة في تنظيم المؤتمرات السياسية، ما أدى إلى إلغاء المؤتمر.

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وأكدت عضو اللجنة المركزية لحملة موسى أنه تم إنهاء جميع الاستعدادات للمؤتمر قبل قرار الإلغاء.

وأعربت حنان الحلبي عن أسفها لقرار أبو صدام المفاجئ بإلغاء المؤتمر، مؤكدة أن برنامج مؤتمرات "دعم موسى" يضم عددا من محافظات مصر.

وكانت حملة المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى بالمنيا، الخميس، قد أعلنت عن عقد أول مؤتمر لتأييده بمحافظة المنيا، يوم 2 مارس المقبل، بمركز العدوة شمال المحافظة.

وأكدت الحملة أن موسى وافق على أن تكون المنيا أولى محطاته الانتخابية وأول محافظة يزورها.

وأضافت أن المؤتمر سيضم كبار عائلات محافظات المنيا وبني سويف والفيوم وأسيوط، ويحضره أمناء حزب الغد ورجال القبائل العربية.

المصدر: موقع "المصريون" + وكالات

ياسين بوتيتي