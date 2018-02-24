القبائل العربية في مصر تدعم موسى في مواجهة السيسي

أعلنت القبائل العربية في مصر، اليوم السبت، عن دعم المرشح لانتخابات الرئاسة موسى مصطفى موسى في مواجهة الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.

وأكد المنسق العام للمجلس المصري للقبائل العربية، أن جميع قبائل المحافظات المصرية، تقف خلف المهندس موسى مصطفى موسى المرشح لانتخابات الرئاسة ودعمه.

بدوره، قال سامح عبد الكريم، أمين عام مجلس القبائل العربية بالشرقية، إن موسى مرشح "وطني ويرفع شعار الديمقراطية وضحى من أجل مصر ودوره لا يقل عن الرئيس السيسي في 30 يونيو".

وقال مصطفى حامد الجعفري أمين حزب الغد بأسوان، إن "أبناء محافظة أسوان يدعمون موسى"

ومن جانبه، قال أمين المجلس المصري للقبائل العربية، سعيد عز الدين إنهم يقفون خلف المهندس موسى مصطفى موسى المرشح لانتخابات الرئاسة، لافتا إلى أن مصر ستعود لدورها على يديه عندما يصبح رئيسا للجمهورية.

وأضاف: "علينا أن نختار موسى مصطفى موسى رئيسا للجمهورية".

وفي 9 شباط/ فبراير الجاري، أعلن الجيش المصري بدء تنفيذ خطة "المجابهة الشاملة" بتكليف رئاسي، والتي تستهدف عبر تدخل جوي وبحري وبري، وأمني مواجهة عناصر مسلحة في شمال ووسط سيناء (شمال شرق) ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.

ويسعى الجيش من وراء العملية إلى قطع الإمدادات عن الجماعات المسلحة وضمان تأمين الحدود البرية والساحلية الشامل على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد.

وطلب السيسي من القوات المسلحة والشرطة "القضاء على الإرهاب" خلال 3 أشهر، عقب عملية إرهابية ضد المصلين في مسجد شمالي سيناء، راح ضحيتها أكثر من 300 شخص.

المصدر: وكالات