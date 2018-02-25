دمشق: نقل الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس استخفاف بإرادة المجتمع الدولي

أدانت سوريا بشدة عزم الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس في مايو المقبل بذكرى النكبة، مؤكدة أنه يظهر "استخفاف واشنطن بإرادة المجتمع الدولي ومدى نفاقها وريائها".

وأضاف مصدر رسمي في الخارجية السورية في تصريح لوكالة "سانا" اليوم الأحد أن قرار الإدارة الأمريكية هذا "يبرهن مجددا على عداء الولايات المتحدة المستحكم للأمة العربية واستخفافها بمشاعر أبنائها وتسخير سياساتها لخدمة المشروع الصهيوني في الهيمنة على المنطقة".

وعبر المصدر عن قناعته بأن "ما تتعرض له الأمة العربية جراء الجحيم العربي هو أحد تجليات السياسة العدوانية الأمريكية المعادية للأمة العربية والهادفة إلى تمزيق أوصال دولها وزرع الفتن بين أبنائها والعودة بهذه الأمة إلى عصور التبعية والاستعمار البغيض".

وأشار المصدر إلى أن خطوة واشنطن تشكل "انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية"، مؤكدا أن "الوضع العربي الراهن وتواطؤ الأنظمة الرجعية العربية وارتهانها لمشاريع أعداء الأمة قد ساعد في توفير الظروف لهذا القرار الأمريكي المشين".

ودعا إلى "تصحيح الواقع العربي ووضع حد لنهج التبعية والتخاذل والتآمر لهذه الأنظمة وبناء موقف عربي موحد يعكس إرادة الجماهير العربية وقادر على الدفاع عن مصالح الأمة وحماية مقدساتها وصيانة الوجود والأمن القومي العربي".

المصدر: سانا

إينا أسالخانوفا