البنتاغون يرفض التعليق على نبأ نقل مقاتلات روسية من الجيل الخامس إلى سوريا

رفضت وزارة الدفاع الأمريكية التعليق على أنباء تداولتها شبكات التواصل الاجتماعي بشأن نقل مقاتلات روسية مستحدثة من طراز "سو-57" إلى سوريا.

وفي موجز صحفي قالت المتحدثة الرسمية باسم البنتاغون، دانا وايت، ردا على سؤال عما إذا كان نقل روسيا هذه المقاتلات إلى سوريا يعني "تصعيد الوضع" هناك: "رأيت التقارير الأولى لكنني أود أن أعود إلى هذا الموضوع لاحقا وبصورة أكثر تفصيلا".

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وفي وقت سابق من اليوم، أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاتلتين روسيتين في سماء سوريا، يرجح أنهما من الجيل الخامس.

وبحسب أحد الناشطين الذي نشر الفيديو المذكور على صفحته في "تويتر"، فقد وضعت القوات الجوية الروسية مقاتلتين حديثتين من الجيل الخامس في قاعدة حميميم.

وقد حلقت المقاتلة الحديثة "سو-57" أول مرة في العام 2010. ووفقا لرئيس الشركة الموحدة الروسية لتصنيع الطائرات، يوري سلوسار، من المقرر أن يتم تسليمها لسلاح الجو الروسي بحلول العام 2019، على دفعات، كل دفعة من 12 مقاتلة.

المصدر: نوفوستي

قدري يوسف