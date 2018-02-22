ظهور مقاتلات الجيل الخامس الروسية في سوريا

أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاتلتين روسيتين في سماء سوريا، يرجح أنهما من الجيل الخامس.

نشر الفيديو أحد النشطاء على صفحته في "تويتر"، وكان قد تحدث في وقت سابق أن القوات الجوفضائية الروسية وضعت مقاتلتين حديثتين من الجيل الخامس في قاعدة حميميم.

Exclusive#Russia deploying its brand new fifth generation fighter jet the Su-57 in #Khmemeim AB #Syria



2 Su-57

4 Su-35

4 Su-25

1 A-50U were deployed in the #RuAF AB in Latakia/Jableh today pic.twitter.com/MA4NIKyMW7 — Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) February 21, 2018

وقد حلقت المقاتلة الحديثة "SU-57" أول مرة في العام 2010. ومن المقرر أن يتم تسليمها للقوات الروسية بحلول العام 2019، على دفعات، كل دفعة من 12 مقاتلة.

المصدر: وكالات

نادر همامي