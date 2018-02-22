جدل في الكويت حول "كهف الشيطان"!

ثار جدل في الكويت بسبب لعبة سميت "كهف الشيطان" كانت أقيمت في جامعة الكويت وتتمثل في الدخول إلى تصميم يمثل كهفا عليه رسومات للشياطين وذلك للفوز بخاتم مفقود.

وأوضحت صحيفة "القبس" أنه فيما أشاع الاحتفال بالعيد الوطني البهجة في جامعة الكويت "أثارت فعالية (كهف الشيطان)، التي أقامتها جمعية كلية التربية، ردود أفعال متباينة".

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ونقلت الصحيفة المواقف المتباينة من لعبة الشيطان في مثل هذه المناسبة الوطنية بالقول إن بعض الطلبة شاركوا في هذه اللعبة ولمسوا من خلالها التجديد في النشاطات، إلا أن آخرين كان لهم رأي مخالف يتمثل في أن هذه اللعبة "تتعارض والمناسبة الوطنية التي عقدت من أجلها".

وتوصلت إحدى المشرفات إلى أن "اعتراض بعض الطلبة على فعالية (كهف الشيطان) جاء بسبب عدم اعتيادهم على هذه النوعية من الفعاليات التي تعتبر تجديداً ملحوظاً في الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات، مؤكدة أنها شهدت إقبالاً من قبل الطلبة وأثنى كثيرون عليها".

بالمقابل لخص منسق القائمة الإسلامية في كلية الآداب محمد الخياط الموقف الرافض لمثل هذه اللعبة بالقول: "إن الاعتراض على تلك الفعالية جاء بسبب صراخ الطالبات داخل اللعبة، واللائي امتدت أصواتهن في جميع كليات الحرم الجامعي بكيفان، فضلاً عن أنها لا تمت للمناسبة التي عقدت من أجلها بصلة، ولم تحترم عقول الطلبة الجامعيين".

المصدر: القبس

محمد الطاهر