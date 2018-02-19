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سجن أميرين من الأسرة الحاكمة في الكويت لمدة 5 سنوات

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سجن أميرين من الأسرة الحاكمة في الكويت لمدة 5 سنوات
Reuters Jamal Saidi
(صورة أرشيفية)
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أصدر القضاء الكويتي حكما بسجن أميرين من الأسرة الحاكمة لمدة 5 سنوات، بعد إدانتهما بتهمة إهانة رئيس مجلس الأمة.

والأميران اللذان أدينا اليوم ضمن ستة متهمين هما العذبي الصباح، ابن شقيق أمير الكويت والرئيس السابق لمكتب الأمن القومي الكويتي، والشيخ خليفة الصباح الناشر في جريدة الوطن الكويتية.

من جانبه، أكد المحامي سعود الحمدان، الممثل عن رئيس مجلس النواب مرزوق الغانم، أن الأميرين حكم عليهما بالسجن لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية بمبلغ 5000 دينار كويتي، أي ما يعادل 16.700 دولار.

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وتشمل قضية المتهمين بإهانة رئيس مجلس الأمة، إرسال رسائل على تطبيق "الواتس آب"، ونشر فيديوهات مفبركة لقضاة كويتيين يتقاضون رشاوى.

ويواجه الشيخ عذبي الصباح، حكما بالسجن لمدة خمس سنوات أخرى، في محاكمة ثانية مع المجموعة الستة المدانة.

المصدر: إسوشيتد برس

نادين بطحة

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